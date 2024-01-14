Глушковский район, Курская область, 14 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Житель посёлка Тёткино в Курской области получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ беспилотниками, сообщил 14 января губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

РИА «Новости

Губернатор сообщил, что ВСУ совершили атаку беспилотниками. В Глушковском районе пострадал один человек в Тёткино.

«У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Старовойт.

Глава региона добавил, что в результате атаки в посёлке в двух домах выбило окна, и пообещал оказать жителям пострадавших домов помощь в ремонте.

Как сообщало ИА Регнум, Старовойт 9 января заявил о трёх сбитых российскими средствами ПВО беспилотниках ВСУ над Курской областью. Позже он добавил, что ВСУ обстреляли в Суджанском районе село Горналь. Погибла женщина, получившая осколочные ранения. В этот же вечер он уточнил, что над Курчатовским районом сбили ещё один украинский дрон.

Минобороны 9 января сообщило о нейтрализации дронов ВСУ над Курской и Орловской областями. На следующий день, 10 января, российские силы РЭБ подавили два дрона-камикадзе ВСУ в Глушковском районе. Они сдетонировали при падении.

Ещё один дрон ВСУ самолётного типа силы ПВО уничтожили 12 января в Белгородской области, сообщило Минобороны.