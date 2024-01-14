Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Здание склада Wildberries в Санкт-Петербурге сгорело практически дотла, следует из видео, опубликованного 14 января «Известиями».

Валентин Егоршин/ТАСС

«Здание сгорело практически дотла», — говорится в сообщении под видео.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Пожару присвоили максимальный ранг сложности. Огнеборцы через несколько часов сообщили о локализации горения на 70 тыс. кв. м и об обрушении на площади 50 тыс. кв. м.

К утру 14 января ранг пожара снизили до первого. Днём того же дня в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Причины пожара пока не установили.

По сообщениям СМИ, пожар мог произойти из-за неисправной проводки. По некоторым данным, в момент пожара на складе не сработала пожарная сигнализация.