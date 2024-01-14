Москва, 14 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Выделяемые Соединёнными Штатами Америки Украине средства возвращаются Вашингтону. Об этом 14 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Чем же могут Соединённые Штаты помочь Украине? <…> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября 2023 года посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала, что большая часть запрошенных Байденом у Конгресса почти 61,4 млрд долларов для помощи Украине средств останется в США. По её словам, 30,6 млрд долларов из этой суммы направят на программы Пентагона, и 18 млрд долларов из них предназначены на пополнение оборонных товаров со складов Пентагона, возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, которые предоставили Киеву.

Захарова 12 декабря назвала новый пакет американской военной помощи Украине в 175 млн долларов настоящей преступной схемой по выводу денег. Дипломат уточнила, что фактически США признали, что Украина для них не более чем способ набить карманы.

По данным американских властей, с начала спецоперации общий объем финансирования Киева Вашингтоном составил порядка 113 млрд долларов. Половину из этой суммы потратили на военные нужды Украины, а остальное — на поддержку правительства и экономики.