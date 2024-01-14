Москва, 14 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший в фильмах «Ёлки» дворника, неожиданно скончался. Об этом сообщила кинокомпания Bazelevs в Telegram-канале.

Кадр из видео Адылбек Атыхаев

«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям. Адыл был нашим коллегой и товарищем, который посвятил более 20 лет своей жизни работе в кинокомпании Bazelevs», — говорится в сообщении.

Представители кинокомпании выразили глубокие соболезнования родным и близким актёра.

«Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Светлая ему память!», — подытожили авторы некролга.

Персонаж Атыхаева оказался очень важным действующим лицом повествования и исполнил не последнюю роль в судьбе героев картины.

«На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», — написал знаменитую фразу на снегу герой актера.

Адылбек Атыхаев сыграл во второй, третьей и пятой частях фильма «Ёлки».