Умер актёр, сыгравший дворника в фильме «Ёлки»
Умер актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в фильме «Ёлки»
Москва, 14 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший в фильмах «Ёлки» дворника, неожиданно скончался. Об этом сообщила кинокомпания Bazelevs в Telegram-канале.
«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям. Адыл был нашим коллегой и товарищем, который посвятил более 20 лет своей жизни работе в кинокомпании Bazelevs», — говорится в сообщении.
Представители кинокомпании выразили глубокие соболезнования родным и близким актёра.
«Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Светлая ему память!», — подытожили авторы некролга.
Персонаж Атыхаева оказался очень важным действующим лицом повествования и исполнил не последнюю роль в судьбе героев картины.
«На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», — написал знаменитую фразу на снегу герой актера.
Адылбек Атыхаев сыграл во второй, третьей и пятой частях фильма «Ёлки».