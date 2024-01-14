Казань, 14 января, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Казани потушили пожар в здании на улице Павлюхина, в котором находится гостиница «Астория», сообщили 14 января в пресс-службе МЧС РФ.

Кадр из видео

«В Татарстане огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859670" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Татарстане. МЧС

Как сообщало ИА Регнум, у неработающего мини-отеля «Астория» 14 января загорелась кровля. На место выехали пожарные. Прокуратура региона начала проверку после сообщения о пожаре.

МЧС полчаса назад сообщило о локализации горения на площади 930 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.