Пожар в гостинице «Астория» в Казани потушили
Казань, 14 января, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Казани потушили пожар в здании на улице Павлюхина, в котором находится гостиница «Астория», сообщили 14 января в пресс-службе МЧС РФ.
Кадр из видео
«В Татарстане огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в МЧС.
Кадры тушения пожара в Татарстане. МЧС
Как сообщало ИА Регнум, у неработающего мини-отеля «Астория» 14 января загорелась кровля. На место выехали пожарные. Прокуратура региона начала проверку после сообщения о пожаре.
МЧС полчаса назад сообщило о локализации горения на площади 930 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.