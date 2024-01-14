Москва, 14 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Российский певец Валерий Леонтьев вернулся на сцену после длительного перерыва по состоянию здоровья. В частности, как стало известно 14 января, после болезни и нескольких операций.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Валерий Леонтьев

Леонтьев выступил на частном закрытом мероприятии в Дубае, где спел свои хиты спустя два года с момента прекращения концертной деятельности. Отмечается, что певец заметно похудел и «слегка пошатывался с непривычки».

«Пел сам, без фонограммы», — говорится в материале KP.RU.

По сведениям издания, за менее чем часовое выступление Леонтьев получил гонорар около 10 млн рублей.

За время перерыва в концертной деятельности он перенёс несколько операций, в частности, по неподтверждённым данным, лечил колени, проблемы с которыми тянутся с начала 2000-х, и исправлял последствия неудачной пластической операции, из-за которой не мог полностью закрыть веки. В марте Леонтьеву исполнится 75 лет.

Как сообщало ИА Регнум, по словам самого Леонтьева, переезд в США, который произошёл в начале прекращения концертной деятельности, связан с желанием отдохнуть от поклонников. Как заявил концертный директор певца Борис Чигирёв, в том числе роль сыграл и возраст Леонтьева. Позднее он оповестил, что исполнитель планирует вскоре выступить перед российскими поклонниками.