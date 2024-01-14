Мале, 14 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Власти Мальдивских островов попросили Индию вывести военнослужащих островов к 15 марта. Об этом 14 января сообщил телеканал India TV.

Firdous Nazir/Global Look Press

Отмечается, что представители Высшей комиссии Индии на Мальдивах обсуждали этот вопрос на встрече в МИД островного государства.

«По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2023 года президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о согласии Индии вывести свой воинский контингент с территории островов. Он уточнил, что этих договорённостей удалось достичь на встречах с индийскими чиновниками в рамках климатического саммита ООН COP28.

По информации газеты The Hindu, на Мальдивских островах находятся 77 военнослужащих Вооружённых сил Индии. Большая часть из них занимается эксплуатацией двух вертолётов ALH и самолёта Dornier, ранее переданного индийской стороной Мальдивам.