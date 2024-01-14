Копенгаген, 14 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. На датский престол взошёл новый монарх, король Фредерик X, передал Reuters 14 января.

Global Look Press

Фредерик X взошёл на престол, сменив на этом посту свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет пребывания на посту монарха. Она правила страной с 1972 года. 84-летняя королева стала первым датским монархом почти за 900 лет, который добровольно отказался от престола.

Преемственность власти оформили в тот момент, когда Маргрете подписала декларацию о своём отречении во время заседания Государственного совета в парламенте. В Дании, одной из старейших монархий мира, нет коронации.

На встрече присутствовали представители правительства, королева Маргрете, 55-летний Фредерик X, его жена австралийского происхождения Мэри и их 18-летний сын Кристиан, который стал новым наследником престола.

Опрос, проведённый после того, как Маргрете объявила о своем отречении от престола, показал, что 82% подданных Дании ожидают, что Фредерик будет хорошо справляться с новой ролью короля.

Фредерик родился 26 мая 1968 года. С 1992 по 1993 год изучал обществоведение в Гарвардском университете. В 1994 году стажировался в датской миссии при ООН в Нью-Йорке. Получил степень кандидата политических наук. Занимал пост первого секретаря посольства Дании в Париже.

Проходил военную службу в королевской лейб-гвардии, обучался в Датской королевской лётной школе. С 2015 года является контр-адмиралом флота, генерал-майором армии и авиации.

С 14 января 1972 по 14 января 2024 года имел титул наследного принца Дании.