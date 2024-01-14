Пожар в гостинице «Астория» в Казани локализовали
Пожар на крыше гостиницы «Астория» в Казани локализовали на площади 930 кв. м
Казань, 14 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание кровли двухэтажного здания с мансардой в Казани, в котором находится мини-отель «Астория», сообщили 14 января в пресс-службе МЧС.
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«В Татарстане огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — сообщили в ведомстве.
Площадь локализации составила 930 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.
Как ранее сообщало ИА Регнум, на момент, когда в здании, где находится «Астория», вспыхнул пожар, людей в отеле не было. Гостиница сейчас не работает. Также в здании находится банкетный зал.
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания в гостинице. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.