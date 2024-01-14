Москва, 14 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В Центральной России и Москве в начале следующей неделе температура воздуха поднимется до +1 градуса. Об этом 14 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Александр Кряжев/РИА Новости

По словам синоптика, на будущей неделе аномальные холода уйдут из средней полосы России и, вероятнее всего, нынешней зимой 30-градусных морозов больше не будет.

Он уточнил, что в атмосфере произойдёт стратегическая перестройка синоптических процессов и установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря чему температурный фон не только вернётся в климатическое русло, но даже на несколько градусов превысит норму.

В результате восстановится зональная циркуляция, хотя в тыловых частях циклонов будут скоротечные похолодания в рамках климатических норм января, отметил Тишковец.

«В понедельник Центральная Россия окажется в тёплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами слабой и умеренной интенсивности. Холод отступит: ночью до -5… -10, днём 0… -5. Во вторник снежный и мягкий характер погоды сохранится, ночью уже не ниже -1… -6, днём столбики покажут -4… +1», — написал он.

Синоптик заметил, что 17 января в регион придёт холодный атмосферный фронт с зарядами снега и умеренными морозами до -5… -10 градусов, а 18–19 января благодаря североатлантическим циклонам ожидается выпадение 10-15 мм осадков и потепление.

«В выходные снегопады приобретут локальный характер, и подморозит до нормы середины зимы. В субботу в течение суток -4… -9, в воскресенье ночью -7…-12, после полудня -3… -8», — добавил он.

В Москве за неделю выпадет 17-22 мм осадков или до 30-40% от месячной нормы, в результате чего снежный покров подрастет на 5-8 см.

«Нас ждёт мягкая и снежная зимняя погода», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 января Тишковец заявил, что в Москве заканчивается затянувшийся период аномальных морозов. Он уточнил, что ночь на воскресенье стала последней в череде наиболее холодных.

Позднее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что резкие перепады температуры воздуха зимой — это нормальные скачки, происходящие из-за солнечных условий. По его словам, перепады температур зимой гораздо более значительны, чем летом.