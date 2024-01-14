Неработающая гостиница «Астория» загорелась в Казани
Казань, 14 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В Казани на улице Павлюхина произошёл пожар в гостинице «Астория», сообщил 14 января в пресс-служба управления МЧС по Татарстану.
Кадр из видео
В здании, где произошёл пожар, находится мини-отель «Астория» и банкетный зал. Загорелась кровля.
«Гостиница в момент возгорания не работала, посетителей в ней не было», — процитировал представителя МЧС телеканал РЕН-ТВ.
Прокуратура Татарстана организовала проверку. На место пожала выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.
Пустая гостиница загорелась в Казани
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