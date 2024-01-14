Казань, 14 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В Казани на улице Павлюхина произошёл пожар в гостинице «Астория», сообщил 14 января в пресс-служба управления МЧС по Татарстану.

Кадр из видео

В здании, где произошёл пожар, находится мини-отель «Астория» и банкетный зал. Загорелась кровля.

«Гостиница в момент возгорания не работала, посетителей в ней не было», — процитировал представителя МЧС телеканал РЕН-ТВ.

Прокуратура Татарстана организовала проверку. На место пожала выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859658" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пустая гостиница загорелась в Казани

Новость дополняется