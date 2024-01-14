Москва, 14 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Дочь поэта и публициста Льва Рубинштейна Мария 14 января сообщила, что прощание с ним будет закрытым.

Владимир Гердо / ТАСС

«Всё будет только для близких родственников и семьи, мы не планируем делать никакого события из этого», — заявила она РБК.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП, в котором пострадал поэт, произошло 9 января около 12:00 мск. Один автомобиль затормозил, пропустив его, и Рубинштейн продолжил переходить проезжую часть, но водитель, двигавшийся по встречной полосе, не сбавил скорость и сбил его. Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Владелец автомобиля, наехавшего на поэта, 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год, против него возбудили уголовное дело.

Вскоре после этого стало известно, что Рубинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 12 января СМИ сообщили о смерти Рубинштейна, но сразу после этого Мария опровергла новость, заявив, что это слух, которому не нужно верить. Однако уже 14 декабря вновь появились сообщения о смерти поэта, и на этот раз они оказались достоверными.

Рубинштейн — поэт, обозреватель и общественный деятель, член союза писателей. Стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания», его произведения с 70-х годов публикуют в разных странах. Рубинштейн разработал свой собственный жанр — стихи на карточках, стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.