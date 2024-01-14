Москва, 14 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наказал шестерых игроков хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» за стычку перед очным поединком команд в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккеистов «Амура» Кирилла Спиценко и Евгения Грачёва, а также игрока «Авангарда» Семёна Чистякова подвергли штрафу. Сумму взыскания в лиге не уточнили.

Игроков омской команды Артёма Чмыхова и Марка Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова оштрафовали и дисквалифицировали на один матч.

Встреча состоялась 13 января. Омский клуб победил со счетом 3:1. Во время разминки между игроками команд возникла словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.

Как сообщало ИА Регнум, главный судья матча «Амур» — «Авангард» Денис Наумов грубо высказался в адрес главного тренера омской команды Михаила Кравца. Это произошло 12 января прямо во время матча КХЛ.

В послематчевом интервью Кравец заявил, что не может комментировать и критиковать работу арбитра, так как у него нет 300 тысяч рублей на оплату штрафа. По регламенту КХЛ любая критика в сторону судей от хоккеистов или тренеров карается штрафом.

Континентальная хоккейная лига извинилась за поведение главного арбитра матча Наумова. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов добавил, что рефери подвергнут дисциплинарным санкциям.

После 50 игр КХЛ «Авангард», набрав 71 очко, занимает второе место в Восточной конференции. На один балла больше у лидирующего магнитогорского «Металлурга». «Амур» набрал 50 очков и занимает 10-ю строчку.