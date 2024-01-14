Москва, 14 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в штуку призвала американские компании усилить охрану нефтяных объектов после угроз президента США Джо Байдена в адрес не пожелавших финансировать Киев республиканцев. Она написала об этом 14 января в Telegram-канале.

Gage Skidmore Джо Байден

«Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, потому что после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 в адрес России через полгода был взорван газопровод «Северный поток», — написала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 января Байден пригрозил представителям Республиканской партии расплатой за нежелание предоставлять Украине финансовую помощь. По его словам, республиканцы «дорого» заплатят за эту позицию.

В декабре 2023 года конгрессмены США ушли на рождественские каникулы до 9 января и оставили ряд вопросов, включая дополнительное финансирование Украины, нерешёнными.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 11 января заявил, что США перестали поставлять Украине огнестрельное оружие и военную технику до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования. Он уточнил, что Вашингтон выдал Киеву последний пакет военной помощи.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кирби, отметил, что всё больше представителей политического истеблишмента США интересуются вопросом, куда уходят их деньги и деньги американских налогоплательщиков.