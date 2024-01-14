Киев, 14 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Российские военные имеют в распоряжении все необходимые координаты украинских военных объектов и предприятий. Это для них не является секретом, заявил в эфире YouTube-канала Espresso украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Он подчеркнул, что речь идёт обо всех военных объектах на территории страны.

«Потому что всё есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят», — подчеркнул Гетьман.

По его словам, виной тому борьба с коррупцией. Гетьман считает, что украинские власти, борясь с коррупцией, рассекретили все военные объекты, что эксперт назвал преступлением.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России поразили «одно из мощнейших предприятий Украины.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ 29 декабря нанесли удары в том числе по харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, где выпускают и ремонтируют танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты, а также по киевскому заводу «Артём», где производят управляемые ракеты класса «воздух — воздух» и автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что 2 января ВС России поразили ракетными ударами завод по производству электротехники «Квазар», ремонтный завод военной техники и завод «Маяк».

Бывший депутат также отметил, что сотрудники киевских спецслужб ищут «наводчиков», действия которых якобы помогли ВС РФ нанести удары по КБ «Луч» и «Артёму», при этом информация об этих предприятиях есть в открытом доступе, в частности, в «Википедии».

Кривонос 4 января заявил, что ВС России знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков. Он отметил, что на Украине чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, они раскрывают характеристики объектов, их расположение. Этими сведениями пользуются российские военные, уточнил Кривонос.

Украинский военный эксперт Гетьман уверен, что российские силы продолжат наносить удары по объектам на территории Украины с использованием крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал».