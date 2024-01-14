Лондон, 14 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Великобритания не разделяет позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об ударах британо-американской коалиции по объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом 14 января заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

Yorick Jansens/Global Look Press

«Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган, но наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран. Турция является важным союзником по НАТО, однако в данном случае позиции стран не совпадают», — заявил он в эфире телеканала Sky News.

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявили, что будут бить по Израилю и не позволят связанным с ним судам ходить в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. По данным США, с ноября они атаковали более 20 кораблей в Красном море. В ночь на 12 января силы коалиции ударили по городам Йемена, президент США Джо Байден заявил, что удар был ответом на «беспрецедентные атаки хуситов». После этого Эрдоган обвинил коалицию в непропорциональности ударов по хуситам и в попытке превратить Красное море в «море крови».

Как сообщало ИА Регнум, командующий ВВС США Алекс Гринкевич отметил, что США атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В частности, американский авианосец ударил по радару хуситов в Йемене ракетой «Томагавк». В МИД России назвали действия США полным пренебрежением международным правом. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, целью ударов стала эскалация в регионе в собственных разрушительных целях. В Кремле удары по йеменской территории также назвали нелегитимными с точки зрения международного права. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад ударил по хуситам, чтобы попытаться спасти свои деньги, которые они теряют из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. После этого Кэмерон намекнул, что Лондон поддержит Вашингтон в случае решения вновь ударить по позициям хуситов.