Москва, 14 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Дочь поэта, библиографа и публициста Льва Рубинштейна Мария 14 января подтвердила его смерть.

Natalia Senatorova

«Да, это, к сожалению, правда. Мне очень жаль. Это информация из Склифосовского», — заявила она в беседе с «Известиями».

Мария добавила, что пока у неё нет никакой информации о прощании и похоронах литературного деятеля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 января Мария Рубинштейн сообщила на странице в «Живом журнале», что поэт умер.

Поэт и журналист Игорь Иртеньев 9 января написал, что Рубинштейна сбила машина в Москве, после чего его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как отметила журналистка Мария Слоним, после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Позднее в этот же день стало известно, что водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту на пешеходном переходе и сбил литературного деятеля. Правоохранители установили личность водителя, который, как выяснилось, 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело.

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Рубинштейн родился в Москве в 19 февраля 1947 года в Москве и в детстве жил в Мытищах. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова и долгое время работал библиотекарем в институте. Литературой Рубинштейн начал заниматься в конце 1960-х годов и разработал свой собственный особый жанр — стихи на карточках. Стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.

Поэт является лауреатом премии Андрея Белого в 1999 году, лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Произведения Рубинштейна переведены на английский, немецкий, финский, французский, шведский и другие языки.