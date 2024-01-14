Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места крупного пожара на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге на второй день после возгорания. Видео, сделанное с коптера, 14 января опубликовал телеканал РЕН ТВ.

ANATOLY MALTSEV/ЕРА/ТАСС

На кадрах видно, что от склада почти ничего не осталось, разрушено буквально всё. В некоторых местах устояли обломки стен.

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Над место пожара поднимается дым, так как внутри здания ещё остались непотушенные очаги. При этом угрозы распространения огня нет.

По состоянию на 17:30 мск 13 января площадь горения в завалах составляла 4 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара составила 50 тыс. кв. м.

Однако окончательно возгорание не могут потушить уже более суток. Пожарные не допустили распространение огня на электроподстанцию и парковку, расположенные рядом со зданием склада.

Пожару присвоили наивысший ранг опасности. В ликвидации возгорания участвовали несколько сот человек. К настоящему моменту ранг опасности пожара снизили до первого уровня.

Причины пожара пока не установили. Фигурировала версия о неисправной электропроводке, а также о проблемах с работой пожарной сигнализации. Так, сотрудники склада рассказали, что сигнализация неоднократно срабатывала ложно и на неё в момент пожара не отреагировали.

Близкий к МЧС источник назвал также версию поджога.

Источник в МЧС заявил, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. При этом в компании назвали эту информацию не соответствующий действительности.

Позднее в этот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.