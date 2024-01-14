Москва, 14 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Потери ВСУ на запорожском и херсонском направлениях в зоне проведения специальной военной операции составили до 120 военных. Об этом заявил на брифинге 14 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ и бригад нацгвардии Украины в районах Степового, Вербового, Новопокровки, Работино и Пятихатки в Запорожской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и гаубицу Д-30», — сообщил военный.

На херсонском направлении российские военные уничтожили также до 60 украинских боевиков, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и артиллерийскую установку «Гвоздика».

Вместе с тем российские бойцы отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении, ликвидировали более 300 военных и девять танков на донецком направлении, а также свыше 170 военных на южнодонецком направлении в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за неделю потеряли на херсонском направлении до 275 военных и 15 лодок. Российские военные ликвидировали помимо этого танк, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии ВСУ. Ударами российских авиации и артиллерии удалось уничтожить бойцов и технику трёх бригад ВСУ в районах Михайловки, Тягинки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки в Херсонской области.