Блогеры устроили забег по крыше вагонов московского метро
Блогеры устроили забег по крыше вагонов московского метро и попали в полицию
Москва, 14 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Молодые блогеры, которые снимали на видео то, как они хулиганят в московском метро, попали в полицию, сообщил 14 января Telegram-канал «112».
«Молодые люди, в поисках мимолетной славы, наснимали видео, как они хулиганят на одной из станций метро», — говорится в сообщении.
В частности, на одном из видео парень пробежал по крыше поезда, чтобы выкрутить из светильника две лампочки и забрать их с собой. На другой видеозаписи они зашли в вагон метро с включённым радиоприёмником. Ещё на одной записи хулиган ударил ногой подъезжающий к станции поезд.
Теперь в отношении хулиганов проводят проверку.
Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года две пассажирки устроили драку из-за громкой музыки в московском метро. В прокуратуре сообщили, что конфликт между двумя женщина произошёл в вагоне метро. Одна женщина сделала другой замечание из-за громкой музыки. Словесный конфликт перерос в драку. В результате 56-летняя женщина получила телесные повреждения.