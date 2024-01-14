Лима, 14 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Загадочные куклы, которых сотрудники перуанской таможни конфисковали во время проверки груза, направлявшегося в Мексику, никак не связаны с инопланетянами. На самом деле у них земное происхождение: их собрали из человеческих костей, бумаги, останков животных и птиц. К такому выводу пришли судмедэксперты прокуратуры Перу, изучавшие фигурки, сообщило агентство Associated Press.

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Эксперты уточнили, что для создания предметов использовали современный клей и металл. Специалисты уверены, что кукол собрали недавно, а не в доиспанские времена.

Результаты экспертизы опровергли суждения некоторых людей о том, что эти предметы попали на Землю с другой планеты. Судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом, заявил, что всё это совершенно ложно.

Прокуратура Перу пока не узнала, кому именно принадлежали конфискованные в 2023 году объекты. Официальные лица лишь уточнили, что предполагаемым получателем был указан гражданин Мексики.

Как сообщало ИА Регнум, в августе жители небольшой деревни в Перу попросили у властей защиты от нападения инопланетных большеголовых существ. В полицию в течение месяца поступали заявления от представителей племени Икиту, проживающих в деревне, расположенной к северо-востоку от Лимы, которые рассказывали о нападениях существ ростом около двух метров с «большими головами и жёлтыми глазами».

13 сентября 2023 года мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Они выглядели как останки существ маленького роста с большими головами, трёхпалыми конечностями, лёгкими и прочными костями и отсутствием зубов. По его словам, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.

Позднее исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которые Мауссан представил в конгрессе Мексики. По их заключению, мумии сделали из костных останков доиспанского периода. По факту вывоза из страны возбудили уголовное дело.