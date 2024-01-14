Мельбурн, Австралия, 14 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв победил бразильского спортсмена Тьяго Уайлда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходившем в Мельбурне.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

Россиянин переиграл бразильца в пяти сетах со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Соперники провели на корте 3 часа 42 минуты. За это время Рублёв, являющийся пятой ракеткой мира, 21 раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать четыре брейк-пойнта из 23 возможных. Его оппонент, занимающий 78-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 15 раз, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Рублёв встретится с победителем матча между американцем Кристофером Юбэнксом и представителем Японии Даниэлем Таро.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Рублёв стал победителем турнира АTP-250 в Гонконге. В финальной схватке россиянин уверенно переиграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори.

Ранее 14 января российская теннисистка Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Россиянка победила соперницу в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте два часа три минуты.