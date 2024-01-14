Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в насилии над десятилетней девочкой. Об этом сообщил информированный источник телеканала РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнил собеседник телеканала, с заявлением в полицию обратилась мать ребёнка. Она обвинили в изнасиловании 33-летнего сожителя.

Подозреваемого задержали 13 января в деревне Верхние Рудицы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В августе 2017 года он освободился из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который почти четверть века назад изнасиловал и убил первоклассницу. Преступление злоумышленник совершил 7 апреля 1999 года. На тот момент ему было 15 лет. В тот день преступник позвонил по домофону, вошёл в квартиру, изнасиловал школьницу и задушил её.

15 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нелегального мигранта, который изнасиловал школьницу в подъезде многоэтажки в Москве.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Москвы, которая узнала о том, что её 15-летняя дочь стала жертвой изнасилования три недели назад. Утром 21 ноября девочка собиралась в школу, когда она выходила из дома, около подъезда её заметил 37-летний Сироджиддин Д. Мужчина затащил девочку обратно в подъезд и изнасиловал.