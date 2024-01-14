Киев, 14 января, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев вызывают недовольство в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 января, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Отмечается, что украинские военнослужащие в большинстве своём утомлены длительными боями и короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие в результате растущих потерь, пополняются только частично, часто за счет «возрастных» новобранцев, которые плохо обучены.

Один из украинских бойцов продемонстрировал журналистам видео с тренировок, на котором инструкторы вынуждены поддерживать мужчину лет 50, чтобы он мог выстрелить из винтовки. Как уточнил солдат, мужчина на видео страдает от алкоголизма.

«Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме», — пояснил военнослужащий, комментируя состояние прибывающих в качестве пополнения новобранцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили местным жителям участвовать в строительстве фортификаций в обмен на отсрочку от мобилизации. Для строительства требуется набрать 300 человек. Желающим пообещали предоставить жилье и питание, а также заработную плату в размере 20 тыс. гривен.

Также глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия указал, что многих мобилизованных в украинской армии отправляли на фронт без должного уровня подготовки, зачастую с ними проводили лишь несколько стрельб из автомата.