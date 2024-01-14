После пожара на складе Wildberries в Шушарах возбудят уголовное дело
Бастрыкин поручил Бобкову возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries
Москва, 14 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудит уголовное дело после мощного пожара на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге. Поручение о возбуждении дела дал 14 января председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК РФ.
«А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в городе Санкт-Петербурге», — сообщили в СК России.
Ведомство отметило, что сообщение о пожаре на складе вызвало широкий резонанс в СМИ.
Бастрыкин дал поручение и. о. главы управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. Глава регионального управления должен представить доклад об установленных к настоящему времени обстоятельствах произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января, прошло уже более суток. Возгорание локализовали на 70 тысячах квадратных метров. Пожарные не допустили распространение огня на электроподстанцию и парковку, расположенные рядом со зданием склада.
Пожару присвоили наивысший ранг опасности. В ликвидации возгорания в течение суток участвовали несколько сот человек. К настоящему моменту ранг опасности пожара снизили до первого уровня.
Причины пожара пока не установили. Фигурировала версия о неисправной электропроводке, а также о проблемах с работой пожарной сигнализации. Так, сотрудники склада рассказали, что сигнализация неоднократно срабатывала ложно и на неё в момент пожара не отреагировали.
Близкий к МЧС источник назвал также версию поджога.