Киев, 14 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Киевский режим в будущем рассчитывает полностью перейти на западную военную технику, но обслуживать её, как и истребители F-16, внутри страны будет сложно. Об этом заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Jonas Roosens/Global Look Press

Чиновник отметил, что инфраструктура для самолетов из государств НАТО довольно типична. В то же время он отметил, что каждый тип авиационной техники станет дополнительной нагрузкой на обслуживание и эксплуатацию.

«У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это всё очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — пояснил Игнат.

Как передавало ИА Регнум, 6 января издание Berlingske со ссылкой на министерство обороны Дании сообщило, что королевство отложило отправку F-16 Украине на несколько месяцев из-за неготовности местных пилотов к применению этих истребителей. При этом в ведомстве отметили, что международная коалиция ВВС продолжает работу по созданию на территории Украины необходимой логистики и инфраструктуры.

Позднее первый замглавы министерства обороны Украины Александр Павлюк заявил, что Украина начала подготовку аэродромов для эксплуатации американских истребителей F-16, которые могут передать Киеву западные союзники в качестве военной помощи.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отсутствие подходящей на Украине инфраструктуры для эксплуатации F-16, предостерёг страны НАТО от предоставления своих авиабаз для переданных ВСУ истребителей, назвав это «опасными размышлениями».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Украине истребителей F-16 западными союзниками эти боевые машины станут для российских военнослужащих такими же законными целями, как и любые другие военные грузы.