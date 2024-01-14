Рейкьявик, 14 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 14 января издание The Star.

Iceland Civil Protection/Iceland/Global Look Press

В метеорологическом управлении Исландии сообщили, что извержение произошло сегодня, 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года.

Предыдущее извержение началось 18 декабря в вулканической системе Сварценги. Тогда пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавик и закрыть для туристов популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна».

К счастью, лава потекла в другом направлении от города и горожане и курорт не пострадали, добавил автор репортажа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859612" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

Как сообщало ИА Регнум, декабрьское извержение Фаградальсфьядля исландские сейсмологи назвали сильнейшим за последние годы. Они заявили об опасности, которую представляет вулкан для жителей Гриндавика, в котором проживают три тысячи человек.

Трещина, образованная в горе, из которой выходит лава, составила четыре километра. По оценке главы отдела стихийных бедствий метеорологического управления Исландии Кристин Йонсдоттир, извержения с расколом земной коры могут длиться несколько месяцев.