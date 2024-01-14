Извержение вулкана Фаградальсфьядль произошло на юго-западе Исландии
Рейкьявик, 14 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 14 января издание The Star.
В метеорологическом управлении Исландии сообщили, что извержение произошло сегодня, 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года.
Предыдущее извержение началось 18 декабря в вулканической системе Сварценги. Тогда пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавик и закрыть для туристов популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна».
К счастью, лава потекла в другом направлении от города и горожане и курорт не пострадали, добавил автор репортажа.
Как сообщало ИА Регнум, декабрьское извержение Фаградальсфьядля исландские сейсмологи назвали сильнейшим за последние годы. Они заявили об опасности, которую представляет вулкан для жителей Гриндавика, в котором проживают три тысячи человек.
Трещина, образованная в горе, из которой выходит лава, составила четыре километра. По оценке главы отдела стихийных бедствий метеорологического управления Исландии Кристин Йонсдоттир, извержения с расколом земной коры могут длиться несколько месяцев.