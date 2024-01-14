Стокгольм, 14 января, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В последние два десятилетия Швеция начала строить две подводные лодки, предназначенные для противодействия России. Об этом 13 января сообщила газета Politico.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

По информации издания, дизель-электрические субмарины, получившие названия «Блекинге» и «Сконе» в честь двух шведских графств, планируется спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

«[Они] предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море, отслеживания и противодействия действиям Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», — говорится в публикации.

Отмечается, что это первые новые шведские подлодки, которые построили с 1990-х годов, и они присоединятся к более старым подводным кораблям страны. Также обновление подводного флота начинают и другие государства Северной Европы, уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал жителей страны готовиться к войне. Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден также заявил о возможности войны и назвал ситуацию «очень серьёзной».

Министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём заявил, что Россия в ближайшем будущем будет представлять «серьёзную угрозу безопасности Швеции». Он также призвал шведские власти «быть реалистами» и готовиться к долгосрочной конфронтации с Москвой.

Президент России Владимир Путин 4 декабря 2023 года заявил, что между Москвой и Стокгольмом полностью отсутствуют политические контакты и взаимодействие в торгово-экономической сфере. Глава государства подчеркнул, что отказ шведских властей от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы у российской стороны