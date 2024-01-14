Москва, 14 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что хотел бы съездить в Якутию, возможно, весной или летом.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Сожалею, что не смог добраться. Просто самолёт не садится», — сказал он.

Президент пояснил, что во время его поездки на Дальний Восток температура в Якутии была -50 °С, воздух замерзал.

«Может, весной, может, летом — посмотрим. Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Огромная республика — пять или шесть Франций по территории», — добавил Путин.

Он отметил, что в Якутии огромные минеральные ресурсы, и подчеркнул, что в регионе живут очень талантливые люди.

Путин сообщил, что планирует посетить в Якутии музыкальную школу. Он намерен узнать о нуждах людей, поискать проблемные точки региона и их решения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859608" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путина научили чукотскому

Как сообщало ИА Регнум, 10 января в Анадыре Путин рассказал на встрече с жителями Чукотки, что из-за холодов пришлось отменить перелёт в Якутию. Самолётам не разрешили в такую погоду посадку в регионе.

После поездки на Дальний Восток президент сообщил, что рад был возможности побывать на Чукотке и посмотреть, как в суровых погодных условиях живут люди. Он назвал эту поездку очень важной.