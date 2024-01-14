Путин пообещал посетить Якутию
Путин пообещал приехать в Якутию весной или летом
Москва, 14 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что хотел бы съездить в Якутию, возможно, весной или летом.
«Сожалею, что не смог добраться. Просто самолёт не садится», — сказал он.
Президент пояснил, что во время его поездки на Дальний Восток температура в Якутии была -50 °С, воздух замерзал.
«Может, весной, может, летом — посмотрим. Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Огромная республика — пять или шесть Франций по территории», — добавил Путин.
Он отметил, что в Якутии огромные минеральные ресурсы, и подчеркнул, что в регионе живут очень талантливые люди.
Путин сообщил, что планирует посетить в Якутии музыкальную школу. Он намерен узнать о нуждах людей, поискать проблемные точки региона и их решения.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января в Анадыре Путин рассказал на встрече с жителями Чукотки, что из-за холодов пришлось отменить перелёт в Якутию. Самолётам не разрешили в такую погоду посадку в регионе.
После поездки на Дальний Восток президент сообщил, что рад был возможности побывать на Чукотке и посмотреть, как в суровых погодных условиях живут люди. Он назвал эту поездку очень важной.