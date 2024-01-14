Киев, 14 января, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского начал подготовку к созданию правительства «национального единства» из-за возможности экономического и социального кризиса в стране. Об этом заявил подозреваемый в госизмене арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, где он публикует записи при помощи адвокатов.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Банковая готовится к созданию правительства «Национального единства» перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте», — написал он.

По словам депутата, для этого против премьер-министра Дениса Шмыгаля начали подготовку протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, после чего суд быстро вынесет соответствующее решение и возникнут условия для смены главы правительства.

При этом офис Зеленского будет дистанцироваться от этого, однако такие действия создадут условия для торга «и внутри, и снаружи Украины», отметил Дубинский.

Он уточнил, что начавшийся сбор подписей депутатов Рады против спикера парламента Руслана Стефанчука, по его мнению, реализуют тогда, когда это будет нужно офису главы киевского режима, и без представителей партии «Слуга народа» это сделать не удастся.

Депутат заметил, что законопроект о насильственной мобилизации вернули только на «псевдодоработку», так как в Киеве уже согласились с тем, что призыв будет «массовым и жёстким», желая показать Западу готовность идти «до победного конца».

«Массовое обезлюдивание сёл совпадает во времени с увеличением лимитов на покупку земли «в одни руки» до 100 тысяч гектаров», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января обозреватель британского издания The Spectator Марк Холлингсворт написал, что Зеленский ввёл санкции в отношении 17 украинских компаний и персональные ограничения против 1611 украинцев. По его словам, это решение понадобилось для того, чтобы во главе украинских компаний встали люди, имеющие связи с властями.

Верховная рада назначила приближённую к семье Зеленского Ольгу Пищанскую главой Счётной палаты. Депутат Ирина Геращенко назвала это назначение позором и кумовством.