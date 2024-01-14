Челябинск, 14 января, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе в Челябинске, сообщили 14 января в пресс-службе регионального управления ведомства.

Olaf Krüger/Global Look Press

«13 января текущего года в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся шестилетний мальчик, который пришёл в заведение вместе с матерью», — сообщили в СК РФ.

Мальчик погиб, оставшись без присмотра, уточнили в ведомстве. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлёкших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России).

Следователь осмотрел место происшествия и изъял запись с камер видеонаблюдения. Сотрудники ведомства допрашивают свидетелей, сотрудников заведения.

Кроме того, ведомство назначило судебно-медицинскую экспертизу, затребовав, интересующие следствие документы о работе комплекса и об ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан в бассейне лицах.

Областная прокуратура сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью мальчика в детском бассейне термального комплекса. Надзорное ведомство сообщило, что взяло под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого СК РФ.

Инцидент произошёл в термальном комплексе «Лето» в развлекательном комплексе «Мегаполис» в центре города, уточнил областной портал «74.ru».

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва в Перми захлебнулся мальчик, который пришёл в заведение со своим отцом. Пока взрослые занимались приготовлением к корпоративу, ребёнок утонул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК России).

Следственный комитет России 14 января сообщил о гибели 14-летнего мальчика в Красноярске. Ребёнка занесло при спуске на надувном тюбинге. Подросток упал с высоты 15 метров в обрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России).