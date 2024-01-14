Москва, 14 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно собирался приехать на Чукотку, однако это не получалось из-за погоды. Теперь, после поездки в Анадырь, глава государства увидел всю Россию. Об этом 14 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов

«Было несколько заходов, но так или иначе не складывались какие-то погодные условия. И поэтому, конечно, для него было важно поставить, скажем так, окончательную галочку. Потому что [теперь] он видел всю Россию», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин прилетел на Чукотку. Глава государства в ходе поездки посетил тепличный комплекс семьи Макатровых для выращивания овощей в условиях вечной мерзлоты, а также встретился с местными жителями.

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Президент во время поездки назвал странным расположение аэропорта в Анадыре, находящимся на другой стороне залива от города. Он допустил, что для такого решения при строительстве воздушной гавани могли быть свои причины.

Также в этот же день Путин рассказал, что собирался побывать в Якутии, однако этого не удалось сделать из-за неблагоприятных погодных условий. Глава государства подчеркнул, что всё равно приедет в республику.