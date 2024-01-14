Киев, 14 января, 2024, 10:48 — ИА Регнум. На территории Киева и ещё 11 украинских регионов объявили воздушную тревогу. Это 14 января следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этой информации, первые тревожные сирены прозвучали в Киеве в 07:25 и почти сразу же воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях. Кроме того, воздушную тревогу объявили на временно оккупированных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на всей Украине объявили воздушную тревогу. В 06:00 сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, через минуту — в Одесской и Николаевской областях, а с 07:21 мск по 07:34 мск — во всех остальных регионах.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России ночью нанесла удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по производящим снаряды и беспилотники объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Военный уточнил, что Вооружённые силы России достигли цели удара, поразив все назначенные объекты.