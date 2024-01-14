Москва, 14 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2022 года до 7,4% и достигла максимального значения за всё время ведения статистики. Это следует из анализа «РИА Новости» данных Росстата.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в 2022 году показатель доходов вырос на 1,7%. Это стало самым значительным приростом с момента начала ведения статистики.

Вместе с этим число россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, увеличилось на 2,7% и составило 15,3%. Доля граждан с доходами от 45 до 60 тысяч выросла на 1,8% и достигла уровня 13,5%, а от 27 до 45 тысяч — на 1,5 процентного пункта и составила 27,4%.

При этом число людей с невысоким уровнем дохода продолжило снижаться. Так, доля получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей сократилась на 1 процентный пункт и составляет 16,1%, 10–19 тысяч — на 3,9 процентного пункта и опустилась до 15,9%, а до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта и застыла на уровне 4,4%.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в России составил 7%, а реальных доходов населения — 4,4%. Глава государства назвал рост доходов очень важным показателем и отметил важность этого показателя не только с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Позднее, 14 декабря, россияне называли размер желаемой зарплаты в 2024 году. Оказалось, что этот показатель не ниже 120 тысяч рублей в месяц. Это следует из данных исследования сервиса «Работа. ру», участие в котором в декабре приняли более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны.