Буэнос-Айрес, 14 января, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Сын аргентинского футболиста, чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны Диего Армандо Марадона — младший заявил, что его отца убили. Он заявил об этом 13 января.

imago sportfotodienst via www. im/Global Look Press Диего Марадона

По словам Марадоны — младшего, которого процитировала испанская газета Marca, сейчас продолжается открытое расследование причин смерти игрока и его дети верят в аргентинскую систему правосудия.

«Я убежден, что это не должно было так закончиться. Они убили моего отца. Не моя работа говорить, кто это сделал, у меня есть своя идея, но я не могу её сказать. Они бросили его на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня 2022 года в аргентинском городе Сан-Исидоро начался судебный процесс в отношении восьми медработников, причастных к лечению Марадоны. На скамье подсудимых оказались нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Астана Косачев и психолог Карлос Диас. По версии прокуроров, они лечили бывшего спортсмена очень невнимательно, проявив халатность и безрассудство, которые привели к гибели спортсмена.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от сердечной недостаточности, которая привела к отёку легких. Экс-футболист является чемпионом мира по футболу 1986 года, вице-чемпионом мира 1990 года и чемпионом мира среди молодёжных команд 1979 года. Марадону также признали лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА. В общей сложности он сыграл 687 матчей и забил в них 363 мяча, включая 113 матчей и 50 голов за сборную Аргентины.