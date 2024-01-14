Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries, на складе которого в Шушарах в Санкт-Петербурге 13 января произошёл пожар, намеревается в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в городе. Об этом 14 января сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В течение недели в Санкт-Петербурге будет открыт новый склад. Адрес и дату открытия сообщим дополнительно», — привели предоставленное источником оповещение для сотрудников от маркетплейса «Известия».

При этом в оповещении не уточняется точная дата открытия нового центра и его адрес, а также детали его работы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на складе Wildberries в посёлке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар. Ему присвоили максимальный ранг сложности, площадь возгорания составила 70 тысяч кв. м.

Площадь обрушения на сгоревшем складе маркетплейса достигла 50 тыс. кв. м. Днём 13 января пожар удалось локализовать на площади 70 тыс. кв. м.

Позднее в этот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.