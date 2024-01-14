Алма-Ата, Казахстан, 14 января, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 230 километрах от города Алма-Ата в Казахстане, сообщила 14 января сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС республики.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press

Землетрясение произошло накануне, 13 января, в 19:08 мск. В городе Текели ощущались подземные толчки силой три балла.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в японской префектуре Исикава в районе полуострова Ното произошло сильное землетрясение, на западном побережье Японии объявили угрозу цунами.

В результате погибли 213 человек. Накануне, 13 января, власти Японии опубликовали список пропавших без вести: до сих пор не установлено местонахождение 26 человек.