Пекин, 14 января, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Китай выразил Японии сильное недовольство и решительный протест по поводу поздравления японскими властями с победой на выборах на Тайване сторонника независимости острова Лай Циндэ. Об этом говорится в опубликованном 14 января заявлении посольства КНР в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Пекин считает такие действия Токио серьёзным вмешательством во внутренние китайские дела и нарушением принципа «одного Китая».

«Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест», — говорится в сообщении.

Посольство также объявило о сделанном им строгом представлении Японии и призвало Токио глубоко переосмыслить историю своего вторжения и соблюдать свои обязательства по этому вопросу, не посылать ложных сигналов сепаратистам Тайваня и не создавать помех для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для отношений Китая и Японии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января лидер правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. За него проголосовали 40,05% избирателей.

Официальный представитель Канцелярии Госсовета Китайской Народной Республики по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил 14 января, что итоги выборов на Тайване свидетельствуют о том, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает точку зрения большинства населения острова. По его словам, результаты этих выборов никоим образом не отразятся на процессе интеграции Тайваня с материковой частью Китая, а Пекин продолжит решительно противостоять вмешательству извне и действиям, которые направлены на достижение Тайванем независимости.

Позднее в этот же день президент США Джо Байден заявил, что его страна не поддерживает обретение Тайванем независимости.