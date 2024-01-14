Вашингтон, 14 января, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Урезание финансирования является единственным работающим способом завершить конфликт на Украине и начать переговоры. Об этом 13 января заявил сын экс-президента США Дональд Трамп — младший в соцсети Х (бывшая Twitter).

Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

По мнению Трампа-младшего, лишить Украину денег — это единственный способ заставить киевские власти начать мирные переговоры.

«Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», — указал сын экс-президента США.

Трамп-младший пояснил, что если США урежут финансирование Украине, то у украинского главы Владимира Зеленского шансов не останется. При этом все разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте Трамп-младший назвал ложью, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывалось, что Украина не побеждает нигде.

Трамп-младший назвал отвратительным всё происходящее на Украине и отметил, что единственный результат американского финансирования Киева — это смерть сотен тысяч людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп-младший выдвинул в адрес главы Украины Зеленского обвинение в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Сын экс-президента США возмутился тем, что «получатели социальных пособий» от Вашингтона безнаказанно убивают американских граждан и журналистов.