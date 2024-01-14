Москва, 14 января, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» группировки российских войск «Запад» пресёк попытку воздушной атаки по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении. Об этом 14 января сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

«В ходе несения боевого дежурства расчёт комплекса засёк высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил её», — привело сообщение оборонного ведомства «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 января начальник пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров рассказал, что средства противовоздушной обороны группировки за сутки сбили два дрона ВСУ около Лисичанска. Также российские военные при поддержке артиллерии и штурмовой и армейской авиации отразили две атаки штурмовых групп украинской армии.

В оперативных службах Запорожской области 13 января сообщили, что силы ПВО ВС России сбили две украинские ракеты в небе над Бердянском. Информации о пострадавших не поступало.