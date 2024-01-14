Кито, 14 января, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Эквадорская полиция и армия освободили всех 136 человек, которых заключенные продолжали удерживать в тюрьмах в качестве заложников, сообщила служба исполнения наказаний Эквадора (SNAI) на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Marcos Pin/Global Look Press

Речь идёт 133 сотрудниках тюремной охраны и троих административных служащих. Их вызволили из плена в рамках продолжающихся силовых операциях.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января вооружённые люди с масками на лицах захватили офис телеканала TC в эквадорском городе Гуякиле. Они вязли в заложники сотрудников студии и потребовали предоставить им возможность выступить в прямом эфире. После всех нападавших задержали, а заложников освободили.

Одновременно с этим в Эквадоре начались бунты заключенных в тюрьме. Протестующие начали захватывать в заложники охранников и сотрудников администрации исправительных учреждений. Из тюрем сбежали главари двух крупнейших преступных группировок страны — Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу Фито (лидер банды «Лос-Чонерос») и Фабрисио Колон Пико (глава объединения «Лос-Лобос»).

На этом фоне президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в республике режим внутреннего вооружённого конфликта. 10 января стало известно, что эквадорские силовики задержали в ходе рейдов 329 подозреваемых в участии в беспорядках и нападениях. Ещё не менее пяти преступников ликвидировали.

В этот же день злоумышленники подорвали взрывное устройство на пешеходном мосту в столице Эквадора городе Кито.