Берлин, 14 января, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Свыше 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера страны Олафа Шольца, следует из результатов опроса института INSA, который провели для издания Bild.

Patrick Pleul/Global Look Press Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Отмечается, что в исследовании, которое проходило 8–12 января, принимали участие 1202 жителя ФРГ. Погрешность составляет 2,9 процентного пункта.

«Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой не согласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря», — говорится в опубликованных результатах.

Положительно работу главы правительства Германии оценили только 20% респондентов, что на три процентных пункта ниже, чем предыдущий показатель.

При этом 76% участников опроса негативно оценили работу правительства ФРГ, обратного мнения придерживаются только 17% респондентов, что, по данным INSA, стало худшим для правящей в стране коалиции с начала её работы в декабре 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января из данных опроса исследовательской компании Wahlen стало известно, что Партия критикующей поставки оружия Украине и антироссийские санкции Сары Вагенкнехт «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) может набрать больше голосов на следующих парламентских выборах в Германии, чем правящая Социал-демократическая партия Германии Шольца. За партию Вагенкнехт на тот момент был готов отдать голоса в общей сложности 21% респондентов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отчитал Шольца из-за снизившегося доверия населения к канцлеру. По его словам, Шольцу стоит лучше объяснять свои решения.