Вашингтон, 14 января, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Сотрудников Белого дома и представителей СМИ эвакуировали из резиденции в другое место в связи с проходящими рядом пропалестинскими митингами. Об этом 13 января сообщила в своём заявлении секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства.

(сс) angela n Белый дом — официальная резиденция президента США

В документе указано, что в ходе акции у комплекса Белого дома собравшиеся демонстранты повредили часть ограждения, установленного на время мероприятия. Проблему оперативно устранили на месте силами Секретной службы США. Однако в целях безопасности на время решения проблемы представители СМИ, находившиеся рядом с Пенсильвания-авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий, были переведены в другое место.

Место, куда эвакуировали сотрудников Белого дома и журналистов, не уточняется.

«Секретная служба не произвела никаких арестов в связи с маршем, а Белому дому и прилегающим зданиям не был нанесен материальный ущерб», — подчёркивается в заявлении.

Тысячи людей собрались 13 января на пропалестинский митинг в центре Вашингтона. В акции приняли участие американцы, приехавшие из штатов Висконсин, Техас, Флорида, Миннесота. Протестующие требовали положить конец геноциду в Газе и «прекратить финансирование апартеида со стороны Израиля». Кроме того, собравшиеся призывали привлечь власти Израиля к ответственности за геноцид в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Вирджиния возле дома госсекретаря Энтони Блинкена 5 января прошла акция протеста в поддержку Палестины. Активисты облили красной краской машину политика, но никаких задержаний не последовало. Митинг продлился около полутора часов.

В ноябре 2023 года в Нью-Йорке участники акции в поддержку сектора Газа на несколько часов заблокировали Манхэттенский мост. Сотни участников шествия призывали к прекращению огня в секторе Газа.