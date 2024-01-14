Лисичанск, ЛНР, 14 января, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Средствами ПВО в течение суток сбиты два беспилотных летательных аппарата в районе населённого пункта Лисичанск Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, подразделения группировки при поддержке артиллерии и штурмовой и армейской авиации отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины. В результате боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли более 280 человек личного состава, а также три боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 13 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества. Представитель оборонного ведомства добавил, что на купянском направлении ВС России отразили три атаки противника, в результате чего ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, один танк, САУ Krab польского производства и артиллерийскую систему M777 производства США.