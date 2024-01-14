Оттава, 14 января, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Возможность ограничить число проживающих в Канаде студентов-иностранцев рассмотрит в ближайшие несколько месяцев канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер. Об этом чиновник заявил 13 января в интервью телеканалу CTV News.

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Поясняется, что власти Канады столкнулись с критикой в связи с прибытием в страну мигрантов, число которых постоянно растёт, в то время как проблема с дефицитом жилья никак не решается. Миллер признал, что количество проживающих в Канаде студентов-иностранцев вводит его в замешательство, а система «вышла из-под контроля».

Миллер объявил, что возможность ввода ограничений на прибытие и проживание в Канаде иностранных студентов будет рассмотрена в ближайшие несколько месяцев. При этом министр не уточнил, на сколько власти планируют сократить число студентов из-за рубежа.

При этом сам Миллер указал, что ввод ограничений не станет универсальным решением для решения проблемы дефицита жилья в стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию американского государства.