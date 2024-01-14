Пекин, 14 января, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Итоги выборов на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает точку зрения большинства населения острова, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета Китайской Народной Республики по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая», — сказал дипломат.

Биньхуа подчеркнул, что прошедшее голосование никак не повлияет на процесс интеграции Тайваня с материковой частью Китая, а Пекин продолжит решительно противостоять вмешательству извне и действиям, направленным на достижение Тайванем независимости. При этом, по словам представителя канцелярии Госсовета КНР, Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем.

Как передавало ИА Регнум, на выборах главы администрации Тайваня 13 января победу одержал лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, набрав 40,05% голосов избирателей. Его противники — представитель оппозиции Хоу Юи и председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрали 33,49% и 26,46% голосов соответственно. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, комментируя прошедшие на острове выборы, заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости.