Танки ВС РФ оснастили системами подавления FPV-дронов — 690-й день СВО
МО: российские танки оснастили системами подавления FPV-дронов — 690-й день СВО
Наступивший 690-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об усовершенствовании российских танков. Бронированную технику оснастили автоматическими купольными комплексами подавления FPV-дронов «Сания», информирует 14 января Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве пояснили: «Сания» обеспечивает подавление дронов и при движении танка на расстоянии до полутора километра. Целями могут стать как одиночный FPV-дрон, так и целый рой беспилотников.
Вражеский беспилотник на купянском направлении поразили расчёты ЗРПК «Панцирь-С1». Соответствующие видеокадры Минобороны разместило в Telegram-канале. Арсенал, состоящий из 12 зенитных ракет и двух двуствольных пушек калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов, позволяет уничтожать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Тем временем на правом берегу Днепра расчёт разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ помог скорректировать поражение «Ланцетами» двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Подробности — в трансляции ИА Регнум.