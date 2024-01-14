Наступивший 690-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об усовершенствовании российских танков. Бронированную технику оснастили автоматическими купольными комплексами подавления FPV-дронов «Сания», информирует 14 января Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

В оборонном ведомстве пояснили: «Сания» обеспечивает подавление дронов и при движении танка на расстоянии до полутора километра. Целями могут стать как одиночный FPV-дрон, так и целый рой беспилотников.

Вражеский беспилотник на купянском направлении поразили расчёты ЗРПК «Панцирь-С1». Соответствующие видеокадры Минобороны разместило в Telegram-канале. Арсенал, состоящий из 12 зенитных ракет и двух двуствольных пушек калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов, позволяет уничтожать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

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Тем временем на правом берегу Днепра расчёт разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ помог скорректировать поражение «Ланцетами» двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробности — в трансляции ИА Регнум.