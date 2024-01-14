Вашингтон, 14 января, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Утечка информации о подготовке ударов по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», допущенная Лондоном, вызвала раздражение в Пентагоне. Об этом 13 января сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

Предполагалось, что необходимую информацию распространят только после возвращения истребителей на базу, поэтому в американском военном ведомстве вечером 11 января возникла напряжённость в связи с утечкой информации, допущенной британской стороной.

В частности, издание The Times проинформировало о состоявшемся экстренном заседании кабмина Великобритании, на котором премьер-министр Риши Сунак объявил о согласии задействовать британские силы в операции США против хуситов. В Пентагоне выразили недовольство британским коллегам в связи с утечкой информации в прессу.

В свою очередь, в британском правительстве настаивают, что утечка не оказала никакого влияния на время или ход операции.

При этом в Лондоне пытаются установить источник утечки информации в СМИ. Также отмечается, что истинный масштаб недовольства Вашингтона по данному вопросу остаётся неясным.

Как пояснил глава минобороны королевства Грант Шэппс, ему неизвестно о том, чтобы американские союзники Лондона выразили разочарование или как-либо ещё отреагировали на утечку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон поддержит Вашингтон в случае решения США нанести очередные удары по позициям хуситов в Йемене.

В ночь на 12 января Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками в лице Великобритании, Канады, Нидерландов, Австралии и Бахрейна нанесли множественные удары по позициям хуситов в Йемене.

По данным Пентагона, около 60 целей на территории Йемена были поражены с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов.