Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из условий завершения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского движения ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Очевидно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру, поскольку в противном случае мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новое вооружение», — приводит слова Нетаньяху издание Times of Israel 13 января.

Премьер-министр Израиля пообещал, что данная цель является обязательной для завершения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, израильские военные рассматривают несколько способов добиться взятия под контроль границы анклава с Египтом.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Нетаньяху в ходе пресс-конференции по прошествии 100 дней вооружённой конфронтации заявил, что ЦАХАЛ продолжает проведение военной операции против ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль продолжит войну до тех пор, пока не будут достигнуты главные цели, а именно ликвидация палестинского движения и освобождение всех удерживаемых заложников.