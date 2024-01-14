Киев, 14 января, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился к украинским гражданам с призывом собирать в своих домах FPV-дроны (First Person View — вид от первого лица) для ВСУ, сообщило украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон Mavic

В публикации отмечается, что за время боевых действий Киев отменил многочисленные ограничения для производителей беспилотников. По мнению украинских властей, это должно дать импульс к массовому выпуску дронов в стране.

Фёдоров в свою очередь порекомендовал жителям Украины пройти бесплатное обучение и самим собирать беспилотные летальные аппараты, пока отрасль не нарастит объёмы производства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская рассказала, что ВСУ испытывают острый дефицит БПЛА и боеприпасов к ним. Она также уточнила, что Россия успешно развивает технологию роев дронов и совершенствует системы их наведения, а также навигации.

Глава учреждения призвала начать разработку новых систем борьбы с российскими беспилотниками. Она пояснила, что существующие приемы противодействия потеряют эффективность после того, как Россия внедрит технологию оптической системы навигации.

26 декабря начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар предупредил, что российские БПЛА представляют всё большую проблему для ВСУ из-за своего количества и технических особенностей.

Он добавил, что Россия использует против украинской армии дроны самой лучшей комплектации. Начальник службы оценил эту ситуацию как пугающую.